В Некрасовке состоялось открытие новой поликлиники с МРТ
13.02.2017, 13:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в Москве за несколько лет тридцати новых поликлиник и амбулаторий, в ходе официальной церемонии открытия новой детско-взрослой поликлиники с МРТ в Некрасовке.
«Два года тому назад я встречался с жителями Некрасовки, и они просили меня ускорить строительство поликлиники. Мы на год ускорили строительство. И это не просто поликлиника районного звена, а такая полноценная клиника, с МРТ, с компьютерной томографией, с УЗИ и так далее - то есть полноценная такая вот поликлиника, где будут работать лучшие специалисты», - отметил мэр во время общения с жителями.
С.Собянин пообещал, что постепенно поликлиника будет доукомплектована всем необходимым. Жители Некрасовки поблагодарили мэра за строительство поликлиники. По словам мэра, на очереди в Некрасовке и открытие станции метро. «Строим метро. Это одна из самых протяженных веток в Москве. Надо построить в 2018 г., надеюсь, работы закончим», - добавил мэр.
Строительство нового здания поликлиники в Некрасовке по адресу: ул. Недорубова, д. 2 было осуществлено за счет средств адресной инвестиционной программы Москвы. Активная фаза строительных работ заняла 10 месяцев - с февраля по ноябрь 2016 г. Благоустройство территории будет завершено в теплое время года.
Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену или 265 тыс. посещений в год. Поликлиника относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи, что предполагает наличие собственных диагностических отделений и широкого спектра врачей-специалистов. Численность персонала поликлиники превысит 300 сотрудников, включая более 100 врачей.
«Два года тому назад я встречался с жителями Некрасовки, и они просили меня ускорить строительство поликлиники. Мы на год ускорили строительство. И это не просто поликлиника районного звена, а такая полноценная клиника, с МРТ, с компьютерной томографией, с УЗИ и так далее - то есть полноценная такая вот поликлиника, где будут работать лучшие специалисты», - отметил мэр во время общения с жителями.
С.Собянин пообещал, что постепенно поликлиника будет доукомплектована всем необходимым. Жители Некрасовки поблагодарили мэра за строительство поликлиники. По словам мэра, на очереди в Некрасовке и открытие станции метро. «Строим метро. Это одна из самых протяженных веток в Москве. Надо построить в 2018 г., надеюсь, работы закончим», - добавил мэр.
Строительство нового здания поликлиники в Некрасовке по адресу: ул. Недорубова, д. 2 было осуществлено за счет средств адресной инвестиционной программы Москвы. Активная фаза строительных работ заняла 10 месяцев - с февраля по ноябрь 2016 г. Благоустройство территории будет завершено в теплое время года.
Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену или 265 тыс. посещений в год. Поликлиника относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи, что предполагает наличие собственных диагностических отделений и широкого спектра врачей-специалистов. Численность персонала поликлиники превысит 300 сотрудников, включая более 100 врачей.