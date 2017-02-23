В Новгородской области задержан подозреваемый в нападении на медиков
23.02.2017, 23:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области из органов внутренних дел принято к производству расследование уголовного дела о нападении нетрезвого мужчины, госпитализированного с рваной раной в одно из медицинских учреждений города Великого Новгорода, на сотрудников больничного персонала в ночь на 23 февраля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).
В ходе проведения первоначальных следственных действий следователями были получены данные о посягательстве буйного пациента на сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия для задержания мужчины. После доставления в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правопорядка злоумышленник высказывал нецензурные оскорбления в адрес полицейских и ударил одного из них. После того, как эта информация нашла свое подтверждение, следственными органами СК России по Новгородской области было принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении мужчины. Помимо нанесения побоев сотрудникам медицинского учреждения, тяжесть которых еще предстоит установить по результатам назначенных экспертиз, ему теперь инкриминируется оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Уголовные дела соединены в одном производстве.
В ходе проведения первоначальных следственных действий следователями были получены данные о посягательстве буйного пациента на сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия для задержания мужчины. После доставления в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правопорядка злоумышленник высказывал нецензурные оскорбления в адрес полицейских и ударил одного из них. После того, как эта информация нашла свое подтверждение, следственными органами СК России по Новгородской области было принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении мужчины. Помимо нанесения побоев сотрудникам медицинского учреждения, тяжесть которых еще предстоит установить по результатам назначенных экспертиз, ему теперь инкриминируется оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Уголовные дела соединены в одном производстве.