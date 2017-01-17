В Новой Каледонии зафиксированы случаи лихорадки Денге
17.01.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о напряженной эпидемиологической ситуации по ряду болезней, передающихся комарами.
За последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2016 году регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.
В настоящее время отмечается подъем заболеваемости лихорадкой денге в Новой Каледонии, административно-территориальном образовании Франции, расположенном в юго-западной части Тихого океана. Случаи заболеваний регистрируются в городах Булупари, Ла-Фуа, Бурай, Пуандимье. Данная ситуация возникла в результате сложившихся погодных условий, что благоприятствует размножению комаров вида Aedas Aegypti, являющихся переносчиками вирусных лихорадок, в том числе и лихорадки денге.
На островах Новой Каледонии за период с декабря прошлого года отмечено 163 случая заболевания лихорадки Денге, 80 из них – с начала 2017 года. Медицинской службой принимаются меры по сдерживанию эпидемии, особое внимание уделяется авиарейсам, прибывающим из государства Вануату, где в настоящее время наблюдается эпидемия лихорадки Денге Официальными представителями органов здравоохранения, с учетом резкого роста числа случаев заболевания с начала 2017 г., объявлено об эпидемии лихорадки Денге на территории Новой Каледонии.
В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов и в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году– 105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году - 140.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории Российской Федерации при планировании отдыха в странах тропического и субтропического климата важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
Следует помнить: источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti. Лихорадка Денге распространена в тропических и субтропических районах и встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря. Наиболее уязвимыми являются вновь прибывшие в эндемичный район лица.
Постинфекционный иммунитет стойкий и длится несколько лет. Повторные заболевания возможны по истечении этого времени или при инфицировании вирусом иного типа.
Основными местами размножения комаров в странах Азии, Центральной и Южной Америки являются созданные человеком емкости, такие как глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, старые автомобильные шины и другие предметы, в которых накапливается дождевая вода. В Африке комары широко размножаются также и в естественной среде — в дуплах деревьев и на листьях, образующих чашу, в которых собирается вода.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности.
По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.
За последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2016 году регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.
В настоящее время отмечается подъем заболеваемости лихорадкой денге в Новой Каледонии, административно-территориальном образовании Франции, расположенном в юго-западной части Тихого океана. Случаи заболеваний регистрируются в городах Булупари, Ла-Фуа, Бурай, Пуандимье. Данная ситуация возникла в результате сложившихся погодных условий, что благоприятствует размножению комаров вида Aedas Aegypti, являющихся переносчиками вирусных лихорадок, в том числе и лихорадки денге.
На островах Новой Каледонии за период с декабря прошлого года отмечено 163 случая заболевания лихорадки Денге, 80 из них – с начала 2017 года. Медицинской службой принимаются меры по сдерживанию эпидемии, особое внимание уделяется авиарейсам, прибывающим из государства Вануату, где в настоящее время наблюдается эпидемия лихорадки Денге Официальными представителями органов здравоохранения, с учетом резкого роста числа случаев заболевания с начала 2017 г., объявлено об эпидемии лихорадки Денге на территории Новой Каледонии.
В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов и в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году– 105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году - 140.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории Российской Федерации при планировании отдыха в странах тропического и субтропического климата важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
Следует помнить: источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti. Лихорадка Денге распространена в тропических и субтропических районах и встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря. Наиболее уязвимыми являются вновь прибывшие в эндемичный район лица.
Постинфекционный иммунитет стойкий и длится несколько лет. Повторные заболевания возможны по истечении этого времени или при инфицировании вирусом иного типа.
Основными местами размножения комаров в странах Азии, Центральной и Южной Америки являются созданные человеком емкости, такие как глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, старые автомобильные шины и другие предметы, в которых накапливается дождевая вода. В Африке комары широко размножаются также и в естественной среде — в дуплах деревьев и на листьях, образующих чашу, в которых собирается вода.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности.
По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.