ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Советский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников структурного подразделения «ТЭЦ-4» ОАО «ТГК-11» Надежды Мингалевой и Натальи Спиридоновой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что в январе 2010 года бухгалтер СП «ТЭЦ-4» Надежда Мингалева и сотрудник химической лаборатории Наталья Спиридонова договорились похищать денежные средства ОАО «ТГК-11» по заранее разработанной схеме.

В этих целях Мингалева вносила изменения в расчётные листки, выдаваемые на руки сотрудникам, и в ведомости по перечислению им заработной платы, уменьшая размер выплат одним работникам и увеличивая другим. Спиридонова договаривалась с получателями излишне выплаченных средств о возврате ей денег наличными.

По данной схеме с января 2010 года по сентябрь 2015 года Мингалева и Спиридонова похитили более 9,9 млн рублей.

После выявления хищения ОАО «ТГК-11» выплатило всем пострадавшим сотрудникам недополученную заработную плату с компенсацией в сумме более 11 млн рублей.

Советский районный суд г. Омска назначил Мингалевой и Спиридоновой наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждой.

Кроме того, суд в полном объёме удовлетворил исковое заявление потерпевшей стороны о взыскании с них более 11 млн рублей в качестве компенсации причиненного материального ущерба.

После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.