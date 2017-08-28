ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они обвиняются в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, указанные лица, а также бывший участковый уполномоченный отдела полиции № 10 УМВД России по г. Омску организовали преступную группу, занимающуюся мошенническими действиями с недвижимостью.

С 2009 года по 2014 год согласно распределенным ролям они подыскивали социально-незащищенных граждан, в собственности которых находились квартиры или частные дома. Используя форменное обмундирование, сотрудник полиции входил к ним в доверие и предлагал помочь в продаже квартиры, оплате долгов за коммунальные услуги, либо в обмене своей недвижимости на более дешевую. Получив согласие, сообщники, имея доступ к соответствующим бланкам, подделывали документы (копии лицевых счетов) об отсутствии прописанных в домах граждан, что в дальнейшем позволяло продать данные объекты недвижимости. Однако покупатели не могли оформить в собственность жильё, поскольку выявлялось, что дома принадлежат другим людям.

Таким образом, участникам группы удалось причинить одиннадцати гражданам ущерб на сумму более 20 млн рублей.

Кроме того, один из обвиняемых путем обмана похитил у своей знакомой автомобиль, причинив ей ущерб на сумму 450 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления полностью признал лишь бывший сотрудник полиции, заключив с прокуратурой области досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд ранее. Советский районный суд г. Омска назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Остальные члены организованной группы вину в совершении преступлений признали частично.

После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.