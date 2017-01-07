ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дед Мороз и Снегурочка поздравили водителей из районов Омской области. Пешеходам и водителям вручались памятки с призывом быть внимательными на дороге и уважать других участников дорожного движения, а юным пассажирам и юным пешеходам вручались новогодние подарки и сладости.



Следом за водителями регионального центра на праздничных выходных поздравления получили автолюбители из районов области. Так, в Тарском районе сотрудники ГИБДД совместно с комитетом по молодёжной политике муниципального района провели профилактическую акцию «Дед Мороз и Снегурочка за безопасность на дороге!!!».



Волонтеры в костюмах сказочных персонажей – зебры и медведя, Деда мороза и Снегурочки поздравляли водителей с праздником, вручали им тематические подарки, и обязательно обращали внимание на недопущение нарушения Правил дорожного движения. Особое внимание участники акции обращали на соблюдение бдительности и внимания во время проезда вблизи детских площадок и мест скопления граждан.



Также пешеходам и водителям вручались памятки с призывом быть внимательными на дороге и уважать других участников дорожного движения, а юным пассажирам и юным пешеходам вручались новогодние подарки и сладости.