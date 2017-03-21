В Пензенской области усилят контроль за заболеваемостью скота и птицы
21.03.2017, 11:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году в России выявлено 19 очагов африканской чумы свиней и 8 вспышек птичьего гриппа. Данные заболевания представляют серьёзную опасность для животных, поскольку характеризуются высокой смертностью поголовья.
«Главы всех муниципальных образований Пензенской области должны внимательно следить за ситуацией, сообщая обо всех подозрительных случаях в ветеринарную службу. Чем быстрее вы будете реагировать, тем оперативнее будет решение проблемы по локализации возможного очага заражения», - дал поручение руководителям администраций районов губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев.
Одной из причин распространения инфекционных заболеваний животных является их нелегальная перевозка.
Перевозка живых животных и птицы должна производиться по согласованию с ветеринарной службой. В случае несанкционированного перемещения такого груза к нарушителям применяются меры административного воздействия в виде штрафа.
«Главы всех муниципальных образований Пензенской области должны внимательно следить за ситуацией, сообщая обо всех подозрительных случаях в ветеринарную службу. Чем быстрее вы будете реагировать, тем оперативнее будет решение проблемы по локализации возможного очага заражения», - дал поручение руководителям администраций районов губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев.
Одной из причин распространения инфекционных заболеваний животных является их нелегальная перевозка.
Перевозка живых животных и птицы должна производиться по согласованию с ветеринарной службой. В случае несанкционированного перемещения такого груза к нарушителям применяются меры административного воздействия в виде штрафа.