В Петербурге завершилось заседание Священного Синода РПЦ
29.07.2017, 23:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 июля 2017 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
В перерыве заседания Предстоятель Русской Православной Церкви и члены Священного Синода вознесли молитвы о упокоении новопреставленного архиепископа Белогородского Николая, почившего 17 июня 2017 года.
По окончании заседания Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Казахстанский и Астанайский Александр был удостоен удостоен ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени. Во внимание к усердным архипастырским трудам, в связи с 60-летием со дня рождения и 30-летием служения в священном сане епископ Каракасский Иоанн удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени. .
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда рассказал об основных решениях, принятых в этот день Священным Синодом.
Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви в своем вступительном слове к членам Синода напомнил, что 29 июля 2017 года исполняется 90 лет со дня подписания митрополитом Сергием (Страгородским) декларации, посвященной вопросу церковно-государственных отношений.
«Митрополит Сергий пошел на этот шаг, никоим образом не нарушая ни догматики, ни канонов, для того чтобы создать предпосылки для возможного развития отношений с государством и укрепления положения Церкви в тогдашнем Советском Союзе», — отметил Предстоятель Русской Церкви, подчеркнув, что несмотря на подписание декларации, народу, духовенству, епископату пришлось пройти через «эпоху страшных гонений».
«Это тяжелейшая страница нашей национальной истории, тяжелейшая страница истории Церкви. Но, может быть, по молитвам тех новомучеников, исповедников, которые остались верны Христу, не дрогнули в своем исповедании веры, не отказались от Бога и Церкви, сегодня что-то доброе и происходит в жизни Церкви и в жизни нашего народа. Поэтому мы вспоминаем сегодняшнюю дату с благодарностью к нашим отцам, дедам, ко всем тем, кто отстоял Православие в России и сохранил преемство, в том числе апостольское, иерархическое преемство в нашей Церкви», — сказал Святейший Владыка.
В рамках заседания члены Священного Синода заслушали сообщение Предстоятеля Русской Православной Церкви о принесении честных мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в Россию. Как отметили члены Синода, это событие стало возможным благодаря договоренности, достигнутой в ходе встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды, «за время пребывания мощей святителя Николая в России святыне смогли поклониться почти два с половиной миллиона верующих из России, Украины, Беларуси, Молдовы, стран ближнего и дальнего зарубежья».
Святейший Патриарх Кирилл проинформировал членов Священного Синода о совершённых им в мае, июне и июле визитах в Касимовскую, Вятскую, Тверскую, Новгородскую и Санкт-Петербургскую епархии, а также о посещении им Киргизской Республики. В рамках заседания Предстоятель Русской Православной Церкви также выступил с сообщениями о работе Высшего Церковного Совета в первом полугодии 2017 года, о работе Межсоборного Присутствия и о завершении VII премиального сезона Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В перерыве заседания Предстоятель Русской Православной Церкви и члены Священного Синода вознесли молитвы о упокоении новопреставленного архиепископа Белогородского Николая, почившего 17 июня 2017 года.
По окончании заседания Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Казахстанский и Астанайский Александр был удостоен удостоен ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени. Во внимание к усердным архипастырским трудам, в связи с 60-летием со дня рождения и 30-летием служения в священном сане епископ Каракасский Иоанн удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени. .
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда рассказал об основных решениях, принятых в этот день Священным Синодом.
Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви в своем вступительном слове к членам Синода напомнил, что 29 июля 2017 года исполняется 90 лет со дня подписания митрополитом Сергием (Страгородским) декларации, посвященной вопросу церковно-государственных отношений.
«Митрополит Сергий пошел на этот шаг, никоим образом не нарушая ни догматики, ни канонов, для того чтобы создать предпосылки для возможного развития отношений с государством и укрепления положения Церкви в тогдашнем Советском Союзе», — отметил Предстоятель Русской Церкви, подчеркнув, что несмотря на подписание декларации, народу, духовенству, епископату пришлось пройти через «эпоху страшных гонений».
«Это тяжелейшая страница нашей национальной истории, тяжелейшая страница истории Церкви. Но, может быть, по молитвам тех новомучеников, исповедников, которые остались верны Христу, не дрогнули в своем исповедании веры, не отказались от Бога и Церкви, сегодня что-то доброе и происходит в жизни Церкви и в жизни нашего народа. Поэтому мы вспоминаем сегодняшнюю дату с благодарностью к нашим отцам, дедам, ко всем тем, кто отстоял Православие в России и сохранил преемство, в том числе апостольское, иерархическое преемство в нашей Церкви», — сказал Святейший Владыка.
В рамках заседания члены Священного Синода заслушали сообщение Предстоятеля Русской Православной Церкви о принесении честных мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в Россию. Как отметили члены Синода, это событие стало возможным благодаря договоренности, достигнутой в ходе встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды, «за время пребывания мощей святителя Николая в России святыне смогли поклониться почти два с половиной миллиона верующих из России, Украины, Беларуси, Молдовы, стран ближнего и дальнего зарубежья».
Святейший Патриарх Кирилл проинформировал членов Священного Синода о совершённых им в мае, июне и июле визитах в Касимовскую, Вятскую, Тверскую, Новгородскую и Санкт-Петербургскую епархии, а также о посещении им Киргизской Республики. В рамках заседания Предстоятель Русской Православной Церкви также выступил с сообщениями о работе Высшего Церковного Совета в первом полугодии 2017 года, о работе Межсоборного Присутствия и о завершении VII премиального сезона Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Источник: Московский Патриархат