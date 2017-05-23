ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внедрение раздельного сбора мусора в 13 пилотных муниципалитетах Московской области начнётся до принятия поправок в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Ранее Коган сообщил, что раздельный сбор мусора в рамках пилотного проекта планируют ввести в 13 муниципальных образованиях Московской области, однако, регион пока не может внедрить новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами из-за недоработок в федеральном законе № 89 «Об отходах производства и потребления». Поправки уже направлены в Государственную Думу.

«Мы не будем ждать поправок. То, что касается раздельного сбора отходов, мы начнем это в ближайшее время. Мы уже это запустили. Я встречался с главами муниципальных образований, я встречался с мусоровывозящими компаниями, следующие встречи будут с управляющими компаниями, теми, которые имеют отношение к отходам, собирают отходы, являются мусорообразователями», – сказал Коган.

Он добавил, что затем начнется большая работа по внедрению раздельного сбора отходов, этот процесс потребует постоянной работы с населением.

По словам Когана, городской округ Мытищи занимается раздельным сбором отходов около 10 лет и до сих пор не весь город охвачен этой системой, а там, где она внедрена, случается перемешивание мусора. В целом порядка 80% мусора в Мытищах разделяется.