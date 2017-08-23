В Подмосковье ожидается гроза с ливнями и шквалистым ветром
23.08.2017, 12:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Гроза с сильным дождем и ветром с порывами до 20 метров в секунду ожидается на территории Подмосковья в ближайшие часы с сохранением до 24 августа, сообщает сайт Главного управления МЧС России по Московской области.
«Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-2 часа с сохранением на день 23 августа и ближайшие сутки 24 августа в Московской области ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта. В целях безопасности лучше закрыть окна в помещениях, подчеркивается в материале.
При дожде рекомендуется по возможности оставаться дома или в укрытии. При порывистом ветре стоит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, напоминает областное управление МЧС.
«Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-2 часа с сохранением на день 23 августа и ближайшие сутки 24 августа в Московской области ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта. В целях безопасности лучше закрыть окна в помещениях, подчеркивается в материале.
При дожде рекомендуется по возможности оставаться дома или в укрытии. При порывистом ветре стоит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, напоминает областное управление МЧС.
Источник: http://mosreg.ru