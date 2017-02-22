ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения), в отношении двух оперуполномоченных уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по Ленинскому району Московской области и иных неустановленных лиц.

Как установлено следствием, в феврале 2017 года подозреваемые под надуманным предлогом потребовали от гражданина Молдовы денежные средства в сумме 350 000 рублей за непривлечение его к уголовной ответственности и не наступление иных негативных последствий в связи с уголовным преследованием. Впоследствии данная сумма денежных средств была снижена подозреваемыми до 300 000 рублей. 16 февраля 2017 года при получении указанных денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.