В Подмосковье за полгода на 18% сократилось число погибших в ДТП
29.08.2017, 11:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Московской области уменьшилось на 18% за первое полугодие 2017 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
Министр в интервью газете «Подмосковье сегодня», опубликованном во вторник, отметил, что ремонтные работы на число ДТП не повлияли. Основная причина ДТП – превышение скоростного режима. В выходные дни при благоприятных погодных условиях наблюдается рост ДТП с тяжкими последствиями. И основной причиной является человеческий фактор.
«Вместе с тем, по итогам первого полугодия число погибших в ДТП сократилось на 18% по сравнению с 2016 годом. Этого удалось добиться, в том числе, за счет внедрения целого комплекса мер, среди которых наибольшую эффективность показала работа мобильных бригад, анализирующих и оперативно устраняющих аварийно-опасные участки на дорогах», – добавил Тресков, его цитируют в релизе.
По его словам, сейчас обустройство одного такого участка в среднем занимает две недели, раньше – от года до 1,5 лет. В кратчайшие сроки бригады устанавливают металлические ограждения, светофоры и дорожные знаки, наносят разметку, оборудуют освещение перекрестков и пешеходные переходы, а также восстанавливают дорожную инфраструктуру, поврежденную в результате ДТП. И сейчас благодаря их работе срок ликвидации повреждений после аварий и обустройство аварийно-опасных участков снизился в 15 раз.
Министр в интервью газете «Подмосковье сегодня», опубликованном во вторник, отметил, что ремонтные работы на число ДТП не повлияли. Основная причина ДТП – превышение скоростного режима. В выходные дни при благоприятных погодных условиях наблюдается рост ДТП с тяжкими последствиями. И основной причиной является человеческий фактор.
«Вместе с тем, по итогам первого полугодия число погибших в ДТП сократилось на 18% по сравнению с 2016 годом. Этого удалось добиться, в том числе, за счет внедрения целого комплекса мер, среди которых наибольшую эффективность показала работа мобильных бригад, анализирующих и оперативно устраняющих аварийно-опасные участки на дорогах», – добавил Тресков, его цитируют в релизе.
По его словам, сейчас обустройство одного такого участка в среднем занимает две недели, раньше – от года до 1,5 лет. В кратчайшие сроки бригады устанавливают металлические ограждения, светофоры и дорожные знаки, наносят разметку, оборудуют освещение перекрестков и пешеходные переходы, а также восстанавливают дорожную инфраструктуру, поврежденную в результате ДТП. И сейчас благодаря их работе срок ликвидации повреждений после аварий и обустройство аварийно-опасных участков снизился в 15 раз.
Источник: http://mosreg.ru