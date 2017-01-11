В Подмосковье задержаны двое подозреваемых, по вине которых скончались три человека
11.01.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее сообщалось, что 10 января 2017 года в правоохранительные органы Подольского района поступила информация о том, что в квартирах жилого дома на улице Кирова обнаружены тела трех местных жителей (двух мужчин и женщины). Кроме того, с вышеуказанного адреса в Подольскую городскую клиническую больницу (реанимационное отделение) с диагнозом "отравление бытовым газом" были госпитализированы шесть местных жителей (трое из них - несовершеннолетние).
Как установлено следствием, обязанность проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов вышеуказанного дома была возложена на ООО «ППС ТеХ». В соответствии с требованиями действующего законодательства, обследование дымоходов должно осуществляться не реже одного раза в квартал, а вентиляционного канала - один раз в год. Однако надлежащего осмотра вентиляционного канала и дымоходов на протяжении длительного времени ответственными лицами указанной организации не осуществлялось, при этом составлялись акты о невозможности доступа в жилые помещения дома. Фактически проверка и чистка дымоходов на протяжении нескольких лет не проводилась.
По подозрению в совершении вышеуказанного преступления следственными органами задержаны инженер и мастер ООО «ППС ТеХ». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
В настоящее время следователи продолжают проводить следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению.
Ранее сообщалось, что 10 января 2017 года в правоохранительные органы Подольского района поступила информация о том, что в квартирах жилого дома на улице Кирова обнаружены тела трех местных жителей (двух мужчин и женщины). Кроме того, с вышеуказанного адреса в Подольскую городскую клиническую больницу (реанимационное отделение) с диагнозом "отравление бытовым газом" были госпитализированы шесть местных жителей (трое из них - несовершеннолетние).
Как установлено следствием, обязанность проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов вышеуказанного дома была возложена на ООО «ППС ТеХ». В соответствии с требованиями действующего законодательства, обследование дымоходов должно осуществляться не реже одного раза в квартал, а вентиляционного канала - один раз в год. Однако надлежащего осмотра вентиляционного канала и дымоходов на протяжении длительного времени ответственными лицами указанной организации не осуществлялось, при этом составлялись акты о невозможности доступа в жилые помещения дома. Фактически проверка и чистка дымоходов на протяжении нескольких лет не проводилась.
По подозрению в совершении вышеуказанного преступления следственными органами задержаны инженер и мастер ООО «ППС ТеХ». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
В настоящее время следователи продолжают проводить следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению.