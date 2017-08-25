ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Силами МЧС России продолжаются аварийно-восстановительные работы в пострадавших районах Приморского края. С нарастающим итогом спасателями оказана адресная помощь в 725 случаях, расчищено 2801 придомовая территория, произведена откачка воды из подвалов 848 жилых домов, восстановлено свыше 16 км оград приусадебных участков, просушен 321 дом, очищено 179 колодцев и более 81 км сточных канав и ливнёки, распилено 505 кубометров деревьев, вывезено 5755 кубических метров мусора.

Особое внимание при работе уделяется оказанию помощи ветеранам и пожилым людям. Так, с нарастающим итогам спасатели помогли данной категории к граждан в расчистке 307 придомовых территорий, восстановлении более 2,3 км оград, откачке воды из подвалов 73 домов, вывозу более 400 кубометров мусора, очистке 8 колодцев, распиловке 30,8 кубических метров деревьев, очистке свыше 4,3 км ливнёвки, а также проводили работы по восстановлению 15 отмостков к домам.

Всего с начала проведения аварийно-восстановительных работ в 23 пострадавших населённых пунктах расчищено 224 улицы, на которых расположено 2233 дома. Для завершения работ осталось очистить 55 улиц с 675 домами.

Работы по восстановлению 13 повреждённых участков автомобильных дорог ведутся бригадами АО «Примавтодор» в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах.

Сегодня в пунктах временного размещения Уссурийского городского округа и Хасанского муниципального района находятся 18 человек, из них 7 детей. Размещённые обеспечены питанием, водой и всеми предметами первой необходимости.

Специалистами Роспотребнадзора проводится контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. Всего отобрано проб холодной воды в разводящей сети, 336 проб прошли лабораторные исследования, 45 из них не соответствуют нормативам.

В настоящий момент на территории края развёрнута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 3900 человек, свыше 300 единиц техники, 74 плавсредства, 3 воздушных судна, в том числе от МЧС России более 2200 человек, свыше 140 единиц техники, 62 плавсредства, 3 воздушных судна.