ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подготовку к весеннему паводку обсудили на заседания Администрации Приморского края. Глава региона Владимир Миклушевский поручил завершить восстановление дамб и расчистку русел рек за счёт средств резервного фонда.

По предварительным оценкам, весенний паводок в Приморском крае ожидается на уровне средних многолетних значений, отметил директор департамента гражданской защиты Валентин Басаргин. Начало ледохода ожидается во второй половине марта.

«В период весеннего половодья возникновение чрезвычайных ситуаций возможно на территории 15 муниципалитетов: это четыре городских округа, Дальнереченский, Лесозаводский, Уссурийский и Спасск-Дальний, и 11 районов – Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Черниговский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Спасский, Чугуевский и Яковлевский. При неблагоприятном развитии ситуации на водных объектах может быть подтоплено до 31 населённого пункта. Возникновение чрезвычайных ситуаций выше межмуниципального уровня маловероятно», – сообщил руководитель ведомства.

Валентин Басаргин добавил, предпринят целый комплекс мероприятий для безаварийного пропуска паводковых вод, территориальная система РСЧС готова к весне.

«Численность группировки для проведения аварийно-спасательных работ составит почти 11 тысяч человек и более 2,3 тысяч единиц спецтехники. Резерв финансовых средств составляет почти 28 миллионов рублей, материальных ресурсов муниципалитетов – свыше 66 миллионов рублей», – отметил директор департамента гражданской защиты.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в 16 муниципалитетах на 95 объектах, из них 48 – это расчистка русел рек и берегоукрепление, 47 объектов – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений, доложил Валентин Басаргин. Режим ЧС муниципального характера всё ещё действует в восьми районах края, укреплено и расчищено почти 70 километров береговой линии. Однако, работы по расчистке русел рек и восстановлению защитных дамб ещё не завершены в семи муниципалитетах: Дальнереченске, Лесозаводске, Уссурийске, а также Красноармейском, Тернейском, Хасанском и Чугуевском районах края, часть работ не завершена по причине отсутствия финансирования, не все документы по ликвидации последствий ЧС в Приморье были одобрены Минфином, акцентировал он.

Губернатор Приморья подчеркнул, противопаводковые мероприятия должны быть завершены в полном объёме, средства на эти цели Владимир Миклушевский поручил направить из резервного фонда края.