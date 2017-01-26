В Приморье почтят память жертв Холокоста
26.01.2017, 13:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Память жертв Холокоста почтят в Приморье. Мероприятие в память о погибших в лагерях Освенцима в Приморье пройдут сегодня, 26 января.
По информации департамента внутренней политики, памятное событие в регионе проходит ежегодно.
«Более 70-ти лет назад в этот день произошло великое событие – войска Советского Союза освободили заключенных лагеря Освенцим», – сообщили в ведомстве.
Организатором мероприятия в этом году стала еврейская община Владивостока. Памятное событие пройдет в городской Синагоге сегодня, 26 января, в 17:00.
По информации департамента внутренней политики, памятное событие в регионе проходит ежегодно.
«Более 70-ти лет назад в этот день произошло великое событие – войска Советского Союза освободили заключенных лагеря Освенцим», – сообщили в ведомстве.
Организатором мероприятия в этом году стала еврейская община Владивостока. Памятное событие пройдет в городской Синагоге сегодня, 26 января, в 17:00.