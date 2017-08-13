В Приморье восстановлен проезд ещё к трём населённым пунктам
13.08.2017, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За прошедшие сутки восстановлен проезд к сёлам Кроуновка, Комиссарово и Филипповка. Об этом доложили на заседании комиссии по ликвидации ЧС под председательством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в воскресенье, 13 августа.
По слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, за прошедшие сутки дорожники восстановили проезд к трём отрезанным водой населённым пунктам.
Руководитель ведомства добавил, что всего за минувшие сутки в пострадавших от стихии районах восстановлено более шести километров дорожного полотна, а с начала ликвидации ЧС эта цифра составила более 25 километров.
«Сейчас бригады дорожников работают на 70-м километре дороги Раздольное–Хасан, в Уссурийске на участке дороги Корсаковка–Яконовка, в Пограничном районе возле села Духовское. Идёт отсыпка и грейдеровка дорожного полотна, очищаем и прокладываем трубы ливнёвок», – уточнил он.
Владимир Миклушевский обратил внимание дорожных служб на более тесное взаимодействие с муниципальными властями.
«Наша задача по возможности не просто восстановить дорожную инфраструктуру, но и сделать так, чтобы в будущем максимально обезопасить эти участки от последствий дождей. Местные власти на своих территориях лучше знают наиболее слабые места. Это обязательно нужно учитывать при восстановлении», – подчеркнул глава региона.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
По слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, за прошедшие сутки дорожники восстановили проезд к трём отрезанным водой населённым пунктам.
Руководитель ведомства добавил, что всего за минувшие сутки в пострадавших от стихии районах восстановлено более шести километров дорожного полотна, а с начала ликвидации ЧС эта цифра составила более 25 километров.
«Сейчас бригады дорожников работают на 70-м километре дороги Раздольное–Хасан, в Уссурийске на участке дороги Корсаковка–Яконовка, в Пограничном районе возле села Духовское. Идёт отсыпка и грейдеровка дорожного полотна, очищаем и прокладываем трубы ливнёвок», – уточнил он.
Владимир Миклушевский обратил внимание дорожных служб на более тесное взаимодействие с муниципальными властями.
«Наша задача по возможности не просто восстановить дорожную инфраструктуру, но и сделать так, чтобы в будущем максимально обезопасить эти участки от последствий дождей. Местные власти на своих территориях лучше знают наиболее слабые места. Это обязательно нужно учитывать при восстановлении», – подчеркнул глава региона.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Источник: http://primorsky.ru/