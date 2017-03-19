В Приморье вынесен приговор по делу о незаконном обороте частей особо ценного дикого животного
19.03.2017, 20:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Надеждинском районе Приморского края вынесен приговор по делу о незаконном обороте частей особо ценного дикого животного – подвида амурского тигра.
Мировым судьёй судебного участка Надеждинского района вынесен приговор местному жителю, который осуждён за незаконную перевозку частей особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, в районе автомобильного рынка на выезде из г. Уссурийска в сторону г. Владивостока фигурант нашёл тушу и внутренние органы, принадлежащие подвиду «амурский тигр», которые перевёз в своём автомобиле в пос. Новый Надеждинского района.
На следующий день, находясь в с. Прохладное, он передал «находку» для дальнейшего хранения своему приятелю, который поместил части животного в рефрежераторную установку.
Спустя некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий туша подвида «амурский тигр» была обнаружена при обследовании территории домовладения в рефрижераторной установке.
Согласно заключению эксперта предоставленная на исследование туша животного и его фрагменты принадлежат подвиду «амурский тигр», который относится к особо ценному дикому животному и занесён в Красную книгу Российской Федерации.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в размере 10%. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание признано условным с испытательным сроком 7 месяцев.
В отношении лица, хранившего части животного в рефрижераторной установке, уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Мировым судьёй судебного участка Надеждинского района вынесен приговор местному жителю, который осуждён за незаконную перевозку частей особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, в районе автомобильного рынка на выезде из г. Уссурийска в сторону г. Владивостока фигурант нашёл тушу и внутренние органы, принадлежащие подвиду «амурский тигр», которые перевёз в своём автомобиле в пос. Новый Надеждинского района.
На следующий день, находясь в с. Прохладное, он передал «находку» для дальнейшего хранения своему приятелю, который поместил части животного в рефрежераторную установку.
Спустя некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий туша подвида «амурский тигр» была обнаружена при обследовании территории домовладения в рефрижераторной установке.
Согласно заключению эксперта предоставленная на исследование туша животного и его фрагменты принадлежат подвиду «амурский тигр», который относится к особо ценному дикому животному и занесён в Красную книгу Российской Федерации.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в размере 10%. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание признано условным с испытательным сроком 7 месяцев.
В отношении лица, хранившего части животного в рефрижераторной установке, уголовное дело было выделено в отдельное производство.