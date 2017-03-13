В Приморье за выходные локализовали два лесных пожара
13.03.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пожары на землях лесного фонда в Кавалеровском и Шкотовском районах Приморского края были ликвидированы в течение нескольких часов.
По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, общая площадь лесных пожаров в Кавалеровском и Шкотовском районах края составила 19,5 гектаров.
Всего с начала 2017 года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано шесть пожаров на площади 144,5 гектаров.
Кроме того, специалисты в минувшие выходные провели плановые профилактические выжигания в Шкотовском районе, а также в Дальнегорске и Уссурийске на площади более 1700 гектаров. Профилактические палы позволят в дальнейшем избежать возникновения крупных лесных пожаров, пояснили в департаменте.
Напомним, в ближайшее время в Приморье будет введён традиционный особый противопожарный режим. Это ежегодная процедура, благодаря которой удаётся существенно снизить количество пожаров в регионе. Об этом заявил Губернатор края в эфире программы «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток» в субботу, 11 марта.
При введении особого противопожарного режима запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.
Отметим, в Приморье все службы ведут подготовку к прохождению пожароопасного периода. Для проезда пожарной техники идёт отсыпка дорог, создано 3,5 тысячи километров минерализованных полос, которые защищают населённые пункты от огня, производятся специальные контролируемые палы сухой травы. В этом году для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья планируется задействовать более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.
По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, общая площадь лесных пожаров в Кавалеровском и Шкотовском районах края составила 19,5 гектаров.
Всего с начала 2017 года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано шесть пожаров на площади 144,5 гектаров.
Кроме того, специалисты в минувшие выходные провели плановые профилактические выжигания в Шкотовском районе, а также в Дальнегорске и Уссурийске на площади более 1700 гектаров. Профилактические палы позволят в дальнейшем избежать возникновения крупных лесных пожаров, пояснили в департаменте.
Напомним, в ближайшее время в Приморье будет введён традиционный особый противопожарный режим. Это ежегодная процедура, благодаря которой удаётся существенно снизить количество пожаров в регионе. Об этом заявил Губернатор края в эфире программы «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток» в субботу, 11 марта.
При введении особого противопожарного режима запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.
Отметим, в Приморье все службы ведут подготовку к прохождению пожароопасного периода. Для проезда пожарной техники идёт отсыпка дорог, создано 3,5 тысячи километров минерализованных полос, которые защищают населённые пункты от огня, производятся специальные контролируемые палы сухой травы. В этом году для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья планируется задействовать более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.