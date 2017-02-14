ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Артема обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п. «г» ч.2 ст. 163 (вымогательство), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

По версии следствия, в 2015 году на территории Артемовского городского округа обвиняемый, используя нестандартное гладкоствольное огнестрельное оружие 16 калибра, беспричинно из хулиганских побуждений совершил убийство трех мужчин. В январе 2015 года он беспричинно застрелил из ружья ранее незнакомого ему мужчину, который ремонтировал свой автомобиль. В апреле 2015 года обвиняемый аналогичным образом убил мужчину, которого встретил в лесополосе. В августе 2015 года он же беспричинное застрелил из ружья третьего мужчину в районе ул. Уборевича в городе Артеме.

Кроме того в августе 2016 года злоумышленник действуя из корыстных побуждений напал на водителя такси, застрелил его из ружья и похитил принадлежавшее ему имущество, в том числе мобильный телефон. После произошедшего он позвонил родственникам потерпевшего и потребовал у них 400 тыс. рублей, обещая в замен сохранить его жизнь.