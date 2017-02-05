ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В актовом зале состоялась встреча будущих абитуриентов и их родителей с руководством Псковского филиала Академии ФСИН России.

Будущим абитуриентам подробно рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе, о специальности и направлении подготовки по набору в 2017 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.