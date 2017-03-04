В Республике Татарстан введено 468,9 тыс. кв. м жилья, или 19,5% от плана
04.03.2017, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным на 3 марта 2017 года, в Республике Татарстан введено 468,9 тыс. кв. м жилья, или 19,5% от плана. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Ирек Файзуллин сообщил о проверках в сфере охраны труда. Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 267 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 249 проверок, ГИТ - 18 проверок.
По программе социальной ипотеки в республике из 191 строящегося объекта в высокой степени готовности находятся 64 объекта, в средней степени готовности - 47 объектов, в низкой степени готовности - 80 объектов.
В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 13 домов на 379 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. На сегодня уже введены в эксплуатацию 4 объекта на 30 квартир площадью 1,5 тыс. кв. м в Верхнеуслонском и Черемшанском районах.
В республике продолжается строительство жилых домов по программе улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Из 19 объектов 6 завершены (Казань, Набережные Челны, Бугульминский, Зеленодольский, Лаишевский районы). Ещё 3 объекта находятся в высокой степени готовности, 8 объектов - в средней степени готовности, 2 объекта - в низкой степени готовности.
Ирек Файзуллин сообщил, что в 2017 году в республике планируется обеспечить жильём 305 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 346 млн. 742,6 тыс. рублей. Работа в этом направлении ведётся.
По программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья введено 13 объектов из плановых 111. На сегодня из 98 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находятся 37 домов, в средней степени готовности - 39 домов, в низкой степени готовности - 22 дома.
В рамках строительства сельских клубов по данным на 3 марта 2017 года работы организованы на 31 объекте, вошедшем в программу 2017 года. В том числе ведутся подготовительные работы на 12 объектах, устройство фундамента на 14 объектах (в т.ч. земляные работы), кладка стен на 4 объектах, устройство кровли на 1 объекте.
Кроме того, по данным на 3 марта 2017 года в 2 муниципальных районах осуществляется строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
В республике ведётся строительство зданий Советов (исполкомов) поселений - работы организованы на 9 объектах из 11.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе совещания заявил, что один из главных вопросов – это строительство объектов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда. "Аварийное жильё – это вопрос номер один в республике", - сказал Рустам Минниханов.
Президент Татарстана также напомнил, что все программы в части строительства и капитального ремонта объектов в республике запущены и реализуются в соответствии с планом.
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Ирек Файзуллин сообщил о проверках в сфере охраны труда. Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 267 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 249 проверок, ГИТ - 18 проверок.
По программе социальной ипотеки в республике из 191 строящегося объекта в высокой степени готовности находятся 64 объекта, в средней степени готовности - 47 объектов, в низкой степени готовности - 80 объектов.
В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 13 домов на 379 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. На сегодня уже введены в эксплуатацию 4 объекта на 30 квартир площадью 1,5 тыс. кв. м в Верхнеуслонском и Черемшанском районах.
В республике продолжается строительство жилых домов по программе улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Из 19 объектов 6 завершены (Казань, Набережные Челны, Бугульминский, Зеленодольский, Лаишевский районы). Ещё 3 объекта находятся в высокой степени готовности, 8 объектов - в средней степени готовности, 2 объекта - в низкой степени готовности.
Ирек Файзуллин сообщил, что в 2017 году в республике планируется обеспечить жильём 305 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 346 млн. 742,6 тыс. рублей. Работа в этом направлении ведётся.
По программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья введено 13 объектов из плановых 111. На сегодня из 98 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находятся 37 домов, в средней степени готовности - 39 домов, в низкой степени готовности - 22 дома.
В рамках строительства сельских клубов по данным на 3 марта 2017 года работы организованы на 31 объекте, вошедшем в программу 2017 года. В том числе ведутся подготовительные работы на 12 объектах, устройство фундамента на 14 объектах (в т.ч. земляные работы), кладка стен на 4 объектах, устройство кровли на 1 объекте.
Кроме того, по данным на 3 марта 2017 года в 2 муниципальных районах осуществляется строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
В республике ведётся строительство зданий Советов (исполкомов) поселений - работы организованы на 9 объектах из 11.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе совещания заявил, что один из главных вопросов – это строительство объектов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда. "Аварийное жильё – это вопрос номер один в республике", - сказал Рустам Минниханов.
Президент Татарстана также напомнил, что все программы в части строительства и капитального ремонта объектов в республике запущены и реализуются в соответствии с планом.