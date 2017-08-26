В Республике Татарстан намолочено 3 млн. 50 тыс. тонн зерна, убрано 58% площадей, средняя урожайность - 35,9 ц/га
26.08.2017, 21:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан на утро 26 августа 2017 года намолочено 3 млн. 50 тыс. тонн зерна, убранные площади составляют почти 860 тыс. га, или 58%. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Глава Минсельхоза РТ уточнил, что текущая неделя была благоприятной для уборки зерновых - за 5 дней намолот составил более 900 тыс. тонн, что позволило собрать третий миллион тонн зерна. По 100 тыс. тонн и более намолотили 10 муниципальных районов, самые высокие показатели у Заинского – 128,5 тыс. тонн, Буинского – 121 тыс. тонн и Сармановского района – 116,5 тыс. тонн.
Не перешли "экватор" уборки 4 района, имея только по 45-49% убранных площадей, - это Бугульминский, Камскоустьинский, Менделеевский, Тукаевский районы.
По словам Марата Ахметова, осталось убрать около трети площадей Заинскому району (33%, или 12,2 тыс. га), столько же – Чистопольскому району (31%, или 15,2 тыс. га), Нурлатскому району (34%, или 10,6 тыс. га); Апастовскому – (35%); Алькеевскому и Алексеевскому (по 35%).
Средняя урожайность по республике составляет 35,9 ц/га, что на 8,8 ц/га больше, чем в прошлом году.
"Некоторые снижения средней урожайности за последние дни связано с массовой уборкой гороха, а также началом уборки гречихи. Конечно, их потенциал урожайности гораздо ниже, чем у пшеницы и ячменя. Нынче подкачала и рожь, - сказал Марат Ахметов. - Пока рассчитываем сохранить среднюю урожайность за счёт яровой пшеницы. Её площади у нас свыше 400 тыс. га. И условия для формирования пшеницы были неплохими. Главное здесь – не потерять хлеба в период уборки".
Министр обратился к главам районов и к инвесторам - провести предметную работу по вовлечению высвобождающихся комбайнов на уборку к отстающим. Главное сегодня - убрать выращенный хлеб быстрее и без потерь, заключил он.
"По яровой пшенице у нас пока только наступают оптимальные сроки уборки, но по гороху и озимой ржи уже наступил период перестоя. Каждый – день затяжки с уборкой – это до 1 центнера недобора", - сказал Марат Ахметов.
Он также сообщил, что к районам обратились с предложением - детально проанализировать состояние кукурузы, и обозначить поля, которые созревают на зерно.
Параллельно с уборкой в республике приступили и к севу озимых, сказал далее глава Минсельхоза РТ. "Прошу успеть засеять озимые до 5 сентября, позже есть риск для перезимовки. Кроме того, каждое хозяйство обязательно должно заложить в полном объёме переходящий фонд озимых - ресурсов для этого у всех достаточно. А это уже - залог гарантированной прибавки урожая 2019 года", - сказал Марат Ахметов.
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Глава Минсельхоза РТ уточнил, что текущая неделя была благоприятной для уборки зерновых - за 5 дней намолот составил более 900 тыс. тонн, что позволило собрать третий миллион тонн зерна. По 100 тыс. тонн и более намолотили 10 муниципальных районов, самые высокие показатели у Заинского – 128,5 тыс. тонн, Буинского – 121 тыс. тонн и Сармановского района – 116,5 тыс. тонн.
Не перешли "экватор" уборки 4 района, имея только по 45-49% убранных площадей, - это Бугульминский, Камскоустьинский, Менделеевский, Тукаевский районы.
По словам Марата Ахметова, осталось убрать около трети площадей Заинскому району (33%, или 12,2 тыс. га), столько же – Чистопольскому району (31%, или 15,2 тыс. га), Нурлатскому району (34%, или 10,6 тыс. га); Апастовскому – (35%); Алькеевскому и Алексеевскому (по 35%).
Средняя урожайность по республике составляет 35,9 ц/га, что на 8,8 ц/га больше, чем в прошлом году.
"Некоторые снижения средней урожайности за последние дни связано с массовой уборкой гороха, а также началом уборки гречихи. Конечно, их потенциал урожайности гораздо ниже, чем у пшеницы и ячменя. Нынче подкачала и рожь, - сказал Марат Ахметов. - Пока рассчитываем сохранить среднюю урожайность за счёт яровой пшеницы. Её площади у нас свыше 400 тыс. га. И условия для формирования пшеницы были неплохими. Главное здесь – не потерять хлеба в период уборки".
Министр обратился к главам районов и к инвесторам - провести предметную работу по вовлечению высвобождающихся комбайнов на уборку к отстающим. Главное сегодня - убрать выращенный хлеб быстрее и без потерь, заключил он.
"По яровой пшенице у нас пока только наступают оптимальные сроки уборки, но по гороху и озимой ржи уже наступил период перестоя. Каждый – день затяжки с уборкой – это до 1 центнера недобора", - сказал Марат Ахметов.
Он также сообщил, что к районам обратились с предложением - детально проанализировать состояние кукурузы, и обозначить поля, которые созревают на зерно.
Параллельно с уборкой в республике приступили и к севу озимых, сказал далее глава Минсельхоза РТ. "Прошу успеть засеять озимые до 5 сентября, позже есть риск для перезимовки. Кроме того, каждое хозяйство обязательно должно заложить в полном объёме переходящий фонд озимых - ресурсов для этого у всех достаточно. А это уже - залог гарантированной прибавки урожая 2019 года", - сказал Марат Ахметов.
Источник: Кабинет Министров Республики Татарстан