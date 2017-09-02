ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан по данным на 31 августа 2017 года введено 1 млн. 487,8 тыс. кв. м. жилья, что составляет 61,9% от плана. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как отметил глава Минстроя РТ, по программе социальной ипотеки из 105 строящихся домов в высокой степени готовности находится 77 объектов, в средней степени - 21 объект, в низкой степени - 7 объектов.

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 106 домам на 4 тыс. 612 квартир площадью 257,8 тыс.кв.м.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс.кв.м. Из них введены в эксплуатацию 15 объектов на 278 квартир площадью 16,5 тыс. кв. м. (Верхнеуслонский - 8, Черемшанский - 1, Мамадышский - 4, Алькеевский районы - 2). На 1 объекте завершены строительно-монтажные работы (Иннополис), ещё на 1 объекте ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей (Апастовский район).

В рамках реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам рассмотрения заявки единственного участника торгов Минземимуществом РТ заключен контракт с ГЖФ на приобретение в собственность республики 251 жилого помещения. На 1 сентября 105 жилых помещений приобретены в собственность республики и предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда, по 2 жилым помещениям ведется предпродажная подготовка, 144 помещения выбраны в домах, незавершенных строительством.

В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны ведётся строительство 15 домов для 48 ветеранов. На сегодня 3 объекта завершены строительством, 7 домов находятся в высокой степени готовности и 5 - в средней степени.

В пределах выделенных на 2017 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 159 семей: 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 61 молодую семью и 49 граждан в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. По состоянию на 1 сентября сертификаты оформлены 50 многодетным семьям, на сегодняшний день реализовано 24 документа. Министерством по делам молодежи и спорту РТ утвержден список получателей субсидии на 61 молодую семью, из которых на сегодня 45 семьи обеспечены жильем на вторичном рынке. Также сертификаты оформлены 22 чернобыльцам, 26 вынужденным переселенцам и 2 переселенцам с Крайнего Севера.

По программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья из 64 жилых домов 34 объекта находятся в высокой стадии готовности, 30 – в средней степени.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 6 тыс. 457 объектов.