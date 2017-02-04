В Республике Татарстан введено 339,5 тыс. кв. м. жилья, или 14,1% от плана
04.02.2017, 15:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан по состоянию на 3 февраля 2017 года введено 339,5 тыс. кв. м. жилья, или 14,1% от плана. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
В сфере охраны труда в строительстве Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 125 проверок. Саморегулируемой организацией Республики Татарстан "Содружество строителей" проведены проверки 35 организаций – членов СРО.
По программе социальной ипотеки за прошедшие 2 недели по программе Государственного жилищного фонда РТ (ГЖФ РТ) в органах статистики не отчитались ни по одному жилому дому. Из 189 строящихся объектов программы социальной ипотеки в высокой степени готовности находятся 89 объектов; в средней степени готовности - 45 объектов; в низкой степени готовности 66 объектов.
В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 13 жилых домов общей площадью 22,6 тыс. кв. метров. Из них уже введены в эксплуатацию 3 объекта в Верхнеуслонском районе. Ситуация по 10 строящимся объектам следующая. На 6 объектах строительно-монтажные работы завершены ( Алькеевский район -2, Черемшанский район -1, город Иннополис - 3). На 3 объектах ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем (Иннополис – 3). Ещё на 1 объекте ведётся устройство стен (Апастовский район - 1).
В рамках программа улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны продолжается строительств 19 домов для 98 ветеранов. Строительством завершены 5 объектов в Казани, Набережных Челнах, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском районах.
В 2017 году планируется обеспечить жильём 305 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 346,7 млн. рублей (в рамках программы реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жильё).
Кроме того, в 2017 году в Республике Татарстан запланировано обеспечить жильём 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 50 молодых семей по ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы, а также 49 граждан в рамках ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы, которым право на улучшение жилищных условий гарантировано федеральным законодательством.
В Республике Татарстан продолжается строительство многоквартирного инвестиционного жилья. План на текущий год – 111 домов, из них уже введено 8 домов. Из 103 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в высокой степени готовности 40 домов; в средней степени готовности - 37 домов; в низкой степени готовности - 26 домов.
По программе малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное жилищное строительство) запланировано построить 8 800 домов, уже введено – 917 домов.
В Татарстане продолжается строительство сельских клубов. Из 31 объекта, запланированного на 2017 год, работы организованы на 14 объектах.
По программе строительства зданий Советов (исполкомов) поселений по состоянию на 3 февраля 2017 года работы организованы на 1 объекте в Балтасинском муниципальном районе (Норминское сельское поселение).
Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
В сфере охраны труда в строительстве Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 125 проверок. Саморегулируемой организацией Республики Татарстан "Содружество строителей" проведены проверки 35 организаций – членов СРО.
По программе социальной ипотеки за прошедшие 2 недели по программе Государственного жилищного фонда РТ (ГЖФ РТ) в органах статистики не отчитались ни по одному жилому дому. Из 189 строящихся объектов программы социальной ипотеки в высокой степени готовности находятся 89 объектов; в средней степени готовности - 45 объектов; в низкой степени готовности 66 объектов.
В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 13 жилых домов общей площадью 22,6 тыс. кв. метров. Из них уже введены в эксплуатацию 3 объекта в Верхнеуслонском районе. Ситуация по 10 строящимся объектам следующая. На 6 объектах строительно-монтажные работы завершены ( Алькеевский район -2, Черемшанский район -1, город Иннополис - 3). На 3 объектах ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем (Иннополис – 3). Ещё на 1 объекте ведётся устройство стен (Апастовский район - 1).
В рамках программа улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны продолжается строительств 19 домов для 98 ветеранов. Строительством завершены 5 объектов в Казани, Набережных Челнах, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском районах.
В 2017 году планируется обеспечить жильём 305 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 346,7 млн. рублей (в рамках программы реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жильё).
Кроме того, в 2017 году в Республике Татарстан запланировано обеспечить жильём 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 50 молодых семей по ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы, а также 49 граждан в рамках ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы, которым право на улучшение жилищных условий гарантировано федеральным законодательством.
В Республике Татарстан продолжается строительство многоквартирного инвестиционного жилья. План на текущий год – 111 домов, из них уже введено 8 домов. Из 103 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в высокой степени готовности 40 домов; в средней степени готовности - 37 домов; в низкой степени готовности - 26 домов.
По программе малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное жилищное строительство) запланировано построить 8 800 домов, уже введено – 917 домов.
В Татарстане продолжается строительство сельских клубов. Из 31 объекта, запланированного на 2017 год, работы организованы на 14 объектах.
По программе строительства зданий Советов (исполкомов) поселений по состоянию на 3 февраля 2017 года работы организованы на 1 объекте в Балтасинском муниципальном районе (Норминское сельское поселение).