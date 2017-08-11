В России могут быть усилены требования по финансовой прозрачности долевого строительства
11.08.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Требования по финансовой прозрачности долевого строительства могут усилиться, в результате чего некоторым предпринимателям могут запретить привлекать средства граждан. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Пензе на совещании по развитию жилищного строительства.
Он отметил, что Правительство РФ продолжает работать над снижением финансовых рисков для дольщиков - в частности, недавно Президент РФ подписал закон о Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.
"В дальнейшем требования по финансовой прозрачности могут только усиливаться вплоть до запрета для некоторых предпринимателей на привлечение средств населения, но по тем критериям, которые установлены в законе", – подчеркнул Медведев.
Он также отметил необходимость скорректировать законодательные нормы в сфере градостроения, обратив внимание на то, что ряд из них устарел. "Это касается не только стандартов домостроения, но и норм проектирования и строительства. Здесь действительно до сих пор применяются нормы, некоторые из которых явно устарели. Есть предложения по размеру кварталов, по их обустройству", - сказал глава Правительства РФ.
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо продолжить работу по формированию более четких норм земельного законодательства. "Я подписал постановление, которое уточняет требования к надзору за использованием земельных участков", – сообщил Медведев. По его словам, теперь Росреестр осуществляет земельный надзор с применением так называемого рискориентированного подхода, который будет применяться ко всем категориям земель - земель промышленных, земель, граничащих с заповедниками, земель сельхозназначения.
"И, конечно, это будет распространяться на участки, предназначенные для жилищного строительства", - резюмировал председатель Кабмина РФ.
Он отметил, что Правительство РФ продолжает работать над снижением финансовых рисков для дольщиков - в частности, недавно Президент РФ подписал закон о Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.
"В дальнейшем требования по финансовой прозрачности могут только усиливаться вплоть до запрета для некоторых предпринимателей на привлечение средств населения, но по тем критериям, которые установлены в законе", – подчеркнул Медведев.
Он также отметил необходимость скорректировать законодательные нормы в сфере градостроения, обратив внимание на то, что ряд из них устарел. "Это касается не только стандартов домостроения, но и норм проектирования и строительства. Здесь действительно до сих пор применяются нормы, некоторые из которых явно устарели. Есть предложения по размеру кварталов, по их обустройству", - сказал глава Правительства РФ.
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо продолжить работу по формированию более четких норм земельного законодательства. "Я подписал постановление, которое уточняет требования к надзору за использованием земельных участков", – сообщил Медведев. По его словам, теперь Росреестр осуществляет земельный надзор с применением так называемого рискориентированного подхода, который будет применяться ко всем категориям земель - земель промышленных, земель, граничащих с заповедниками, земель сельхозназначения.
"И, конечно, это будет распространяться на участки, предназначенные для жилищного строительства", - резюмировал председатель Кабмина РФ.
Источник: Единая Россия