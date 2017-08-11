ОРЕАНДА-НОВОСТИ Поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, будут внесены в правительство осенью. Документ разрабатывает созданная при Минэкономразвития рабочая группа, сообщили газете «Известия» в министерстве. Необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Зачастую недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом.



Закон о техосмотре транспортных средств действует c 2011 года. В соответствии с ним для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указывается, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности. Сведения о состоянии осмотренных машин хранятся в единой автоматизированной базе данных (ЕАИСТО), которую ведет ГИБДД. При этом аккредитация операторов техосмотра, ведение их реестра и контроль за ними входит в компетенцию Российского союза автостраховщиков (РСА). По данным этой организации, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число операторов техосмотра, лишенных аккредитации, выросло на 37%. Тех, кому отказано в возобновлении лицензии, стало больше на 8%, а количество случаев возобновлений аттестата, напротив, сократилось на 20%. Всего в России действуют 4161 оператор и 4689 пунктов технического осмотра.



В интернете на запросы «оформление диагностической карты» выдается реклама фирм, предлагающих оформить диагностическую карту по ценам от 650 до 1,2 тыс. рублей. Посредники предлагают оформить документ за 2 минуты и бесплатно доставить в пределах Москвы. Корреспондент «Известий» обратился в несколько таких компаний в качестве клиента. На вопрос о том, нужно ли предъявлять машину к осмотру, в фирмах говорили, что этого не требуется.



Для пресечения подобной практики проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.



Рабочая группа при Минэкономразвития состоит из представителей этого ведомства, МВД в лице ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и РСА. Сейчас она согласовывает текст законопроекта с заинтересованными ведомствами.



В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор «концептуально поддерживает законопроект», но при этом направил в Минэкономразвития свои замечания.



«Сегодня автоматизированная система недостаточно безопасна, получить доступ к ней можно, просто купив пароль, и никакой ответственности за передачу информации нет», – пояснил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, фиксацию будут вводить постепенно – сначала только фотосъемку, затем видео.



Чтобы не перегружать пункты техосмотра, планируется установить их пропускную способность. Также законопроект предусматривает передать функции по ведению единой автоматизированной базы данных от ГИБДД к РСА. При этом надзор за организацией со стороны Банка России будет усилен. Кроме того, будет усилена административная ответственность за нарушения в сфере техосмотра. Функции внеплановых проверок пунктов техосмотра будут возложены на Ространснадзор.



После обсуждения с заинтересованными ведомствами законопроект будет направлен в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.