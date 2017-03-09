ОРЕАНДА-НОВОСТИ В России сокращён срок перечисления материнского капитала. Соответствующие поправки внесены в акты Правительства РФ по вопросам распоряжения средствами материнского капитала.



Лица, получившие сертификат, могут направить средства материнского (семейного) капитала в полном объёме (либо их часть), в том числе на улучшение жилищных условий, получение ребёнком образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.



Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления принимается органом ПФР в месячный срок со дня получения заявления. В случае принятия "положительного" решения денежные средства будут перечисляться в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее (Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 253 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации").