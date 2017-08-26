В Ростове-на-Дону продолжают работу комиссии по выплате материальной помощи
26.08.2017, 17:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ростове-на-Дону продолжают работу комиссии по выплате материальной помощи ростовчанам, потерявшим своё жилье в результате пожара. По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, каждому пострадавшему от масштабного пожара в Ростове-на-Дону из резервного фонда областного правительства будет выплачено по 30 тысяч рублей единовременной материальной помощи.
По решению городской администрации Ростова-на-Дону уже с 22 августа начались выплаты единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей на человека.
Таким образом, от города и области в общей сложности каждый пострадавший получит на первоочередные нужды единовременную материальную помощь по 50 тысяч рублей.
Средства выдают в двух пунктах временного размещения граждан.
Кроме того, во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону глава МЧС России Владимир Пучков пообещал, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на выплату материальной помощи пострадавшим, компенсации за утрату имущества первой необходимости, а также за причиненный ущерб здоровью.
По данным администрации города по состоянию на 26 августа 2017 года, за материальной помощью за счёт средств городского бюджета обратились 692 человека. 551 человек уже получил выплаты в размере 20 тысяч рублей из фонда города, а 402 человека – выплаты в размере 30 тысяч из резервного фонда Правительства Ростовской области. Родственникам погибшего выплачено из областного бюджета пособие 1 млн. рублей, из городского бюджета 500 тыс. рублей.
По решению городской администрации Ростова-на-Дону уже с 22 августа начались выплаты единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей на человека.
Таким образом, от города и области в общей сложности каждый пострадавший получит на первоочередные нужды единовременную материальную помощь по 50 тысяч рублей.
Средства выдают в двух пунктах временного размещения граждан.
Кроме того, во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону глава МЧС России Владимир Пучков пообещал, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на выплату материальной помощи пострадавшим, компенсации за утрату имущества первой необходимости, а также за причиненный ущерб здоровью.
По данным администрации города по состоянию на 26 августа 2017 года, за материальной помощью за счёт средств городского бюджета обратились 692 человека. 551 человек уже получил выплаты в размере 20 тысяч рублей из фонда города, а 402 человека – выплаты в размере 30 тысяч из резервного фонда Правительства Ростовской области. Родственникам погибшего выплачено из областного бюджета пособие 1 млн. рублей, из городского бюджета 500 тыс. рублей.
Источник: МЧС РФ