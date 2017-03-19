В Ростове открыли мемориал жертвам авиакатастрофы FlyDubai
19.03.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 марта, в годовщину со дня авиакатастрофы самолёта авиакомпании FlyDubai в Ростове, Максим Соколов и Василий Голубев почтили память пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту Боинга, и открыли мемориал жертвам трагедии.
В церемонии принял участие официальный представитель авиакомпании FlyDubai Джейхун Эфенди. Литию по погибшим совершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, скорбь по погибшим разделяют все жители страны.
Губернатор отметил, что решение увековечить память погибших было принято в кратчайшие сроки. "Эта трагедия - общая боль для всех. Имена погибших навсегда останутся в наших сердцах. Я глубоко соболезную родственникам, друзьям, знакомым, всем землякам", - обратился к собравшимся Василий Голубев.
Напомним, 19 марта 2016 года рано утром в аэропорту Ростова-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский самолёт. Boing-737-800 следовал рейсом из Дубая. На его борту находились 62 человека, из них - 55 пассажиров и 7 членов экипажа.
Макет мемориала под названием "Прерванный полёт", который открылся напротив здания ростовского аэропорта, разработал заслуженный художник РФ Анатолий Скнарин. Основой композиции стала птица, которая символизирует души погибших в авиакатастрофе и связь между землей и небом. Скульптурная композиция и постамент выполнены из гранита, птица - из бронзы. Высота памятника - 2,5 м.
В церемонии принял участие официальный представитель авиакомпании FlyDubai Джейхун Эфенди. Литию по погибшим совершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, скорбь по погибшим разделяют все жители страны.
Губернатор отметил, что решение увековечить память погибших было принято в кратчайшие сроки. "Эта трагедия - общая боль для всех. Имена погибших навсегда останутся в наших сердцах. Я глубоко соболезную родственникам, друзьям, знакомым, всем землякам", - обратился к собравшимся Василий Голубев.
Напомним, 19 марта 2016 года рано утром в аэропорту Ростова-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский самолёт. Boing-737-800 следовал рейсом из Дубая. На его борту находились 62 человека, из них - 55 пассажиров и 7 членов экипажа.
Макет мемориала под названием "Прерванный полёт", который открылся напротив здания ростовского аэропорта, разработал заслуженный художник РФ Анатолий Скнарин. Основой композиции стала птица, которая символизирует души погибших в авиакатастрофе и связь между землей и небом. Скульптурная композиция и постамент выполнены из гранита, птица - из бронзы. Высота памятника - 2,5 м.