ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предварительные итоги инвестиционной деятельности на территории Ростовской области были рассмотрены на заседании совета по инвестициям. Совет прошёл под председательством губернатора Василия Голубева 22 декабря в Таганроге.

Совет проанализировал выполнение программы «100 губернаторских инвестпроектов». С 2011 года в список включено 106 проектов. Из них 42 на 132,7 млрд. рублей уже реализованы.

«В 2016 году было реализовано 10 проектов из «губернаторской сотни» на общую сумму 59,4 млрд рублей, что позволило создать более 4,5 тысячи новых рабочих мест», - сообщил Василий Голубев.

Введено в строй 5 новых производств с общим объёмом инвестиций 41,3 млрд рублей. Самые крупные - энергоблок № 9 Новочеркасской ГРЭС, заводы «Промтяжмаш», «Вотерфолл Про», «Эйр Продактс Газ». В сфере АПК завершены проекты компаний «Евродон» и «Белая птица», что позволило создать 2 тысячи рабочих мест. Реализация трёх проектов «Лента» в Таганроге, Новошахтинске и Ростове-на-Дону позволила организовать более 600 рабочих мест.

Ещё два проекта на сумму 1,6 млрд рублей по увеличению мощностей теплогенерации Ростова-на-Дону компания «Лукойл»-Ростовэнерго» планирует завершить до конца 2016 года.

В 1-м квартале 2017 года запланирован ввод в эксплуатацию еще одного проекта «губернаторской сотни» - нового комплекса «МегаМаг» с объёмом инвестиций в 2,5 млрд рублей. В результате будет создано 820 новых рабочих мест. Компания «Евродон» завершит строительство промышленного комплекса мощностью 60 тысяч тонн мяса индейки в живом весе в год. Объём инвестиций в этот проект составляет 17,9 млрд рублей. Компания «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» достроит терминал по перевалке сельсхозпродукции - объём вложений составит 2 млрд рублей.

«Год показал, что Ростовская область, несмотря на изменившиеся условия, по-прежнему находится в динамике. Более 600 реализуемых инвестпроектов – это свыше 933 млрд рублей вложений, а также возможность трудоустройства почти для 60 тысяч человек», - резюмировал Василий Голубев.

В 2017 году экономическому блоку регионального правительства предстоит принять дополнительные меры по стимулированию инвестиционной активности. К концу следующего года необходимо выйти на цифру в 1 триллион рублей инвестиций по всем реализуемым в регионе проектам, - определил задачу донской губернатор.