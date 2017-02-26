В СФ уверены, что при перевооружении ВКС и ВМФ России необходимости в чрезвычайных мерах нет
26.02.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перевооружение Воздушно-космических сил и Морской авиации России осуществляется в плановом порядке – в каких-либо чрезвычайных мерах необходимости нет. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее, 26 февраля, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев сообщил, что в 2017 году ВКС и морская авиация получат около 160 самолётов и вертолётов.
"Перевооружение ВКС и ВМФ РФ осуществляется в плановом порядке – в каких-либо чрезвычайных мерах необходимости нет. В военно-техническом отношении мы уже вышли на уровень, который гарантирует выполнение любых боевых задач. Сегодня наши Воздушно-космические силы ни в чём не уступают аналогичному роду войск в американской армии", - подчеркнул Клинцевич.
По словам сенатора, принципиально важно, что определена долгосрочная программа дальнейшего развития Воздушно-космических сил России, в том числе и в военно-техническом плане.
"В связи с этим невозможно переоценить опыт, полученный нами в Сирии", - подытожил Клинцевич.
Ранее, 26 февраля, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев сообщил, что в 2017 году ВКС и морская авиация получат около 160 самолётов и вертолётов.
"Перевооружение ВКС и ВМФ РФ осуществляется в плановом порядке – в каких-либо чрезвычайных мерах необходимости нет. В военно-техническом отношении мы уже вышли на уровень, который гарантирует выполнение любых боевых задач. Сегодня наши Воздушно-космические силы ни в чём не уступают аналогичному роду войск в американской армии", - подчеркнул Клинцевич.
По словам сенатора, принципиально важно, что определена долгосрочная программа дальнейшего развития Воздушно-космических сил России, в том числе и в военно-техническом плане.
"В связи с этим невозможно переоценить опыт, полученный нами в Сирии", - подытожил Клинцевич.