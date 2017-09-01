В Санкт-Петербурге заключён под стражу подозреваемый в передаче оружия, из которого был застрелен сотрудник УФСИН
01.09.2017, 22:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела в отношении Сергея Мойсеенко и Сабира Садыкова, обвиняемых, зависимости от роли каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.3, 4 ст.33, ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось о задержании Игоря Захарова.
По версии следствия, Мойсеенко, являясь заместителем начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с целью убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства, являющегося его подчинённым по службе, из личных неприязненных отношений, развившихся на почве длительного конфликта с потерпевшим на фоне служебной деятельности, приискал своего знакомого Садыкова, которому предложил совершить его убийство. Садыков в свою очередь обратился к Захарову, который в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге передал ему пистолет системы Макарова (ПМ), снабжённый прибором для бесшумной беспламенной стрельбы с патронами.
2 марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области, произвёл в него не менее 7 выстрелов из указанного пистолета. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений 7 марта 2017 года.
1 сентября 2017 года судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении Захарова под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о задержании Игоря Захарова.
По версии следствия, Мойсеенко, являясь заместителем начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с целью убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства, являющегося его подчинённым по службе, из личных неприязненных отношений, развившихся на почве длительного конфликта с потерпевшим на фоне служебной деятельности, приискал своего знакомого Садыкова, которому предложил совершить его убийство. Садыков в свою очередь обратился к Захарову, который в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге передал ему пистолет системы Макарова (ПМ), снабжённый прибором для бесшумной беспламенной стрельбы с патронами.
2 марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области, произвёл в него не менее 7 выстрелов из указанного пистолета. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений 7 марта 2017 года.
1 сентября 2017 года судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении Захарова под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет России