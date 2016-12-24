В Санкт-Петербурге полицией ликвидирована наркопреступная группа
24.12.2016, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали пятерых участников организованной группы, которые занимались сбытом наркотических средств, посредством «закладок» на территории Санкт-Петербурга.
При проведении следственных действий полицейскими было обнаружено 63 «закладки», из которых изъято наркотические средство «метадон».
Кроме того, в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий у задержанных было обнаружено и изъято 775 свертков наркотического средства «метадон», приготовленных к сбыту, общим весом 824,6 грамма.
Следователями ГСУ ГУ МВД России в отношении организаторов и участников преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 210 УК России. Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, пятому мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению иных фактов незаконной деятельности указанных граждан и лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний.
При проведении следственных действий полицейскими было обнаружено 63 «закладки», из которых изъято наркотические средство «метадон».
Кроме того, в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий у задержанных было обнаружено и изъято 775 свертков наркотического средства «метадон», приготовленных к сбыту, общим весом 824,6 грамма.
Следователями ГСУ ГУ МВД России в отношении организаторов и участников преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 210 УК России. Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, пятому мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению иных фактов незаконной деятельности указанных граждан и лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний.