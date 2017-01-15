В Северной Осетии за сутки задержаны более 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения
15.01.2017, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За минувшие трое суток североосетинские полицейские задержали на дорогах республики более 50 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Среди них с десяток тех, кто ранее попадался на пьяной езде, им грозит уголовная ответственность.
Среди злостных нарушителей правил дорожного движения – 31-летний житель Владикавказа, ранее судимый по различным статьям УК РФ. Автомобиль без государственных номеров под управлением указанного гражданина был остановлен полицейскими около 23.00. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее постановлением судьи Советского района задержанный привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.264 с лишением свободы сроком на 1 год и лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года.
В числе задержанных 46-летний житель г. Ардон. Автомобиль под управлением нетрезвого водителя был остановлен накануне поздно вечером. За нарушение правил дорожного движения мужчина привлекается к ответственности в четвертый раз. Начиная с 2014 года указанный гражданин привлекался к административной ответственности по ст 12.8 КоАП, а также к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ с лишением права управления автотранспортом сроком на 18 месяцев и 10-суточным арестом, а также выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и 31-летний житель Моздокского района. В ноябре 2015 года решением Моздокского районного суда молодой человек привлекался к ответственности по ст.264 УК РФ и лишен права управления автомобилем сроком на 2 года.
В отношении всех задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.
Среди злостных нарушителей правил дорожного движения – 31-летний житель Владикавказа, ранее судимый по различным статьям УК РФ. Автомобиль без государственных номеров под управлением указанного гражданина был остановлен полицейскими около 23.00. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее постановлением судьи Советского района задержанный привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.264 с лишением свободы сроком на 1 год и лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года.
В числе задержанных 46-летний житель г. Ардон. Автомобиль под управлением нетрезвого водителя был остановлен накануне поздно вечером. За нарушение правил дорожного движения мужчина привлекается к ответственности в четвертый раз. Начиная с 2014 года указанный гражданин привлекался к административной ответственности по ст 12.8 КоАП, а также к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ с лишением права управления автотранспортом сроком на 18 месяцев и 10-суточным арестом, а также выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и 31-летний житель Моздокского района. В ноябре 2015 года решением Моздокского районного суда молодой человек привлекался к ответственности по ст.264 УК РФ и лишен права управления автомобилем сроком на 2 года.
В отношении всех задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.