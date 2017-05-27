ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Северодвинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении грабежей. По материалам следствия, мужчина нападал на женщин преклонного возраста, вырывал у них из рук сумки с продуктами и кошельками, и скрывался.

Так, 20 мая этого года он похитил имущество у 82-летней женщины. После этого жертвами злоумышленника стали ещё две пенсионерки. 24 мая после совершения очередного грабежа сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан в одном из баров Северодвинска. Им оказался нигде не работающий ранее судимый за совершение имущественных преступлений 32-летний житель поселка Цигломень. 12 мая этого года он освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник арестован. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по статье "грабёж". Ведётся следствие.