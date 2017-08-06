ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ремонт кровли многоквартирного домаИсточник: Фотобанк Московской области, Александр Щемляев

Коммунальщики восстановили кровли домов в городском округе Шаховская, где накануне бушевал сильный ветер.



Вечером 4 августа при сильном ветре в Шаховской были повреждены кровли четырёх многоквартирных домов, в которых проживает 480 человек.



«В городском округе Шаховская в 20:00 работы по восстановлению кровли завершены. Работы по восстановлению кровли были выполнены бригадами МПКХ «Шаховская», – сказал собеседник агентства.