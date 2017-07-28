ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Федеральной противопожарной службы ликвидировали пожар площадью 100 кв.м. в одном из ресторанов города Симферополь. Жертв и пострадавших нет.



Так, в 12.18 час. в службу спасения поступило сообщение о том, что в ресторане "Фабрикант" по ул. Киевская в городе Симферополь идет дым, возможно загорание. К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения 2-й пожарно-спасательной части и 1 отделение 4-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что задымление произошло в вентиляционной шахте, и огонь распространяется по вентиляционным трубам. Персонал и посетители ресторана покинули помещения самостоятельно, никто не пострадал.

Личный состав оперативно проложил рукавную линию и с помощью штурмовой лестницы выбрался на крышу для разбора конструкций, чтобы ликвидировать очаг загорания и предотвратить распространение огня на большую площадь.