В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту возможного покушения на убийство малолетней девочки
18.01.2017, 18:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь на 14 января 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на балконе квартиры, расположенной на 5-м этаже дома по улице Заводской в Екатеринбурге, в отношении проживающей в указанной квартире малолетней девочки 2014 года рождения было применено насилие. При этом, согласно установленным данным, при применении насилия к находящемуся в беспомощном состоянии ребёнку создавалась реальная угроза его жизни, поскольку события происходили на балконе, расположенном высоко над землёй, и девочка могла упасть с балкона в результате противоправных действий.
С учётом установленных в ходе проверочных мероприятий данных, указывающих на признаки преступления, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области для наиболее тщательной проверки обстоятельств инцидента следственным путём возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).
По версии следствия, в тот момент, когда произошли указанные события, в квартире находились две женщины - мать пострадавшей девочки и приехавшая к ней сестра, а также сама пострадавшая девочка, в отношении которой назначена судебная медицинская экспертиза для установления наличия возможных телесных повреждений.
В ходе следствия самым тщательным образом будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также будет установлено лицо, причастное к совершению противоправных посягательств в отношении ребёнка. Проводятся допросы членов данной семьи, очевидцев и иных лиц. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении членов семьи, выясняются условия жизни и воспитания детей.
В рамках расследования следователем СКР будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.
С учётом установленных в ходе проверочных мероприятий данных, указывающих на признаки преступления, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области для наиболее тщательной проверки обстоятельств инцидента следственным путём возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).
По версии следствия, в тот момент, когда произошли указанные события, в квартире находились две женщины - мать пострадавшей девочки и приехавшая к ней сестра, а также сама пострадавшая девочка, в отношении которой назначена судебная медицинская экспертиза для установления наличия возможных телесных повреждений.
В ходе следствия самым тщательным образом будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также будет установлено лицо, причастное к совершению противоправных посягательств в отношении ребёнка. Проводятся допросы членов данной семьи, очевидцев и иных лиц. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении членов семьи, выясняются условия жизни и воспитания детей.
В рамках расследования следователем СКР будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.