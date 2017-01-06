В Таганроге пресечён сбыт наркотиков
06.01.2017, 22:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе проведения комплекса мероприятий сотрудники по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Таганрогу установили и задержали 36-летнего местного жителя, который сбыл гражданину пакет с порошкообразным веществом.
Полицейские изъяли порошок, который, согласно физико-химическому исследованию, является синтетическим наркотическим средством.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В настоящее время гражданин задержан.
Полицейские изъяли порошок, который, согласно физико-химическому исследованию, является синтетическим наркотическим средством.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В настоящее время гражданин задержан.