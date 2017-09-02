ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря обеспечению высоких темпов уборочных работ к концу августа в Татарстане обмолочено 70% зерновых площадей – 1 млн. 40 тыс. гектаров. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Марат Ахметов сообщил, что на сегодня в закрома поступило 3 млн. 750 тыс.тн зерна, урожайность с гектара составляет 35,6 ц. Для наращивания темпов министр призвал более активно заниматься переброской высвободившихся комбайнов, а также привлекать технику со стороны. На полях республики уже работают 150 зерноуборочных комбайнов из Ростова, Краснодара, Башкортостана, Самары, Оренбурга и Марий Эл и других регионов.

Марат Ахметов отметил, что в этом году озимыми культурами планируется засеять 560 тыс. га. На сегодня посеяно 320 тыс. га или 57% от прогноза. «Хотя для формирования яровой пшеницы погода была хорошая, но по республике разница урожайности около 6 ц/га в пользу озимой пшеницы. Многие районы выдерживают наши рекомендации по доведению удельного веса озимых до 40 и более процентов. Так, Алькеевский, Зеленодольский и Нурлатский районы планируют занять озимыми свыше половины зернового клина», - сказал он.

Также глава Минсельхозпрода РТ затронул тему оплаты стоимости аренды за паевые земли сельским жителям. Величина суммы играет важную роль в обеспечении кормами скота частного подворья, что в конечном итоге влияет на благосостояние населения, считает Марат Ахметов. За последние 5 лет размер оплаты вырос с 450 до 650 рублей за гектар (+200 рублей). «В то же время ряд районов из года в год не дотягивают до средних размеров по республике. Минсельхозпродом РТ в 2016 году было рекомендовано установить арендную плату в размере 5 процентов от стоимости урожая яровой пшеницы, что составило 700 рублей за гектар», - обратился министр к руководству районов.



Также в ходе совещания Марат Ахметов отметил, что сегодня ветеринары столкнулись с новым заболеванием - узелковым дерматитом крупного рогатого скота. Болезнь менее опасна, чем АЧС и птичий грипп, но приносит огромные экономические потери хозяйствующим субъектам. Вирус передается через укусы насекомых. Животные теряют живую массу и молочную продуктивность. В прошлом году в 16 регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов заболело 18 тыс. животных. По Приволжскому федеральному округу зарегистрировано около 40 вспышек. В 2017 году случаи заболевания выявлены в Оренбургской, Самарской, Волгоградской и Саратовской областях.