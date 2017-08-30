В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу в отношении организаторов "финансовой пирамиды"
В суде установлено, что в 2014 году соучастники организовали привлечение денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды». При этом они обещали выплату высоких процентов. Однако, не выполнив своих обязательств перед вкладчиками и не перечислив обещанных процентов по договорам процентных займов, злоумышленники скрылись.
В результате деятельностью «финансовой пирамиды» причинён ущерб 186 вкладчиков на сумму более 46 млн рублей.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил директора компании к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на 1,5 года, менеджера – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на 1 год 11 месяцев.
Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осуждённых причинённого преступлением ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.