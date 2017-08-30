ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Советский районный суд г. Казани рассмотрел уголовное дело в отношении директора и менеджера ООО «Финанс Групп Плюс». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В суде установлено, что в 2014 году соучастники организовали привлечение денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды». При этом они обещали выплату высоких процентов. Однако, не выполнив своих обязательств перед вкладчиками и не перечислив обещанных процентов по договорам процентных займов, злоумышленники скрылись.

В результате деятельностью «финансовой пирамиды» причинён ущерб 186 вкладчиков на сумму более 46 млн рублей.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил директора компании к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на 1,5 года, менеджера – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на 1 год 11 месяцев.

Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осуждённых причинённого преступлением ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.