В Твери следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого мужчины
08.01.2017, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 января 2017 года в следственный отдел регионального следственного управления СК России по Тверской области из органов внутренних дел поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по ул. Софьи Перовской города Твери, тела мужчины 1992 года рождения, по предварительным данным покончившим жизнь самоубийством через повешение. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления СКР по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
На место происшествия выехал следователь следственного отдела СКР, сотрудники УМВД, назначена экспертиза.