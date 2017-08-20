ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области совместно с врио заместителя начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Николаем Волковым провели авиаразведку лесных массивов с применением вертолёта КА-32 МЧС России.



В ходе облёта был проведён мониторинг территории лесных массивов Калининского и Конаковского районов. Лесных пожаров и очагов возгорания торфа не обнаружено.



В ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области» функционирует оперативный штаб, где обобщается вся информация по пожароопасной обстановке, складывающейся в регионе, прогнозу её развития. Благодаря своевременному обнаружению очагов природных пожаров осуществляется быстрое реагирование на их ликвидацию.