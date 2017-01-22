В Удмуртии задержан находящийся в федеральном розыске преступник
22.01.2017, 09:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике в г. Глазове задержан, находящийся в федеральном розыске за УФСИН России по Кировской обл. по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) 42-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений мужчина.
В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.