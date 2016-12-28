В Уфе изъята из незаконного оборота спиртосодержащая продукция
28.12.2016, 10:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Уфе в киоске по улице С. Перовской полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъято 60 флаконов. В отношении 58-летней сотрудницы составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
В Уфе в торговой точке по улице Батырской полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъято 651 флакон общим объёмом 65 л. В отношении 42-летней сотрудницы составлен административный протокол по аналогичной статье.
В Уфе в торговой точке полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъято 2700 флаконов объёмом по 100 мл. В отношении 36-летнего предпринимателя составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.
В Уфе в торговой точке по улице Батырской полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъято 651 флакон общим объёмом 65 л. В отношении 42-летней сотрудницы составлен административный протокол по аналогичной статье.
В Уфе в торговой точке полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъято 2700 флаконов объёмом по 100 мл. В отношении 36-летнего предпринимателя составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.