В Уфе по факту оказания услуг населению ненадлежащего качества возбуждено уголовное дело
13.01.2017, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан по результатам доследственной проверки факта нарушения прав граждан в поликлинике № 1 больницы № 13 в Калининском районе города Уфы принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следует отметить, что уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий.
По версии следствия, в период с 2011 по 2017 годы неустановленные пока лица в помещении поликлинического отделения № 1 ГБУЗ РБ ГКБ № 13 города Уфы не обеспечили наличие в поликлинике работающего лифтового оборудования, предназначенного для доставления пациентов, в том числе и маломобильных групп населения, по этажам. В результате нарушений ряда нормативно-правовых актов в поликлинике 55-летняя пациентка с переломом левой нижней конечности вынуждена была добираться на второй этаж поликлинического отделения для прохождения рентгенологического обследования ползком по лестничному маршу, что было связано с риском для ее жизни и здоровья.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будут установлены все лица, ответственные за произошедшее, будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей науки. Расследование уголовного дела продолжается.
По версии следствия, в период с 2011 по 2017 годы неустановленные пока лица в помещении поликлинического отделения № 1 ГБУЗ РБ ГКБ № 13 города Уфы не обеспечили наличие в поликлинике работающего лифтового оборудования, предназначенного для доставления пациентов, в том числе и маломобильных групп населения, по этажам. В результате нарушений ряда нормативно-правовых актов в поликлинике 55-летняя пациентка с переломом левой нижней конечности вынуждена была добираться на второй этаж поликлинического отделения для прохождения рентгенологического обследования ползком по лестничному маршу, что было связано с риском для ее жизни и здоровья.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будут установлены все лица, ответственные за произошедшее, будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей науки. Расследование уголовного дела продолжается.