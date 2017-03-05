ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соответствующее поручение Губернатор Сергей Морозов дал на родительском собрании, прошедшем 3 марта в средней общеобразовательной школе №31 имени Героев Свири.

Глава региона поднял важные вопросы, связанные с социально-опасными явлениями в соцсетях, угрожающими жизни и здоровью молодого поколения.

«Очень сложно контролировать аудиторию виртуального общения, ведь с кем контактирует несовершеннолетний - неизвестно. К сожалению это могут быть и нечистые на совесть взрослые, наркодилеры, педофилы, мошенники, экстремисты и прочие негодяи. Естественно, что опыта у ребёнка ещё очень мало, и он может попасть, не подозревая об этом в очень сложные ситуации. Как противостоять этому? Конечно, необходимо в первую очередь проводить системную работу, направленную на обеспечение информационной безопасности детей. Но не надо забывать, что зачастую и сами современные технологии приходят на помощь. Это различные фильтры и программы контроля, пароли. И если в образовательных организациях они установлены, и специалисты умеют обращаться с ними, то родителям необходимо учиться работе с компьютером. Думаю, было бы правильно провести в школах ликбез для родителей», - отметил Губернатор Сергей Морозов.

По словам Министра образования и науки Ульяновской области Раисы Загидуллины, в регионе завершается акция «Месяц безопасного Интернета». В её рамках проведены различные мероприятия, направленные как на самих учащихся, так и на их родителей и педагогов. «В частности, состоялись родительские собрания, на которых педагоги дали разъяснения о способах обеспечения безопасности детей в Интернете, а также поделились советами о том, как выстроить доверительные отношения с детьми. Чтобы ребёнок, в первую очередь, со своими проблемами пришёл к родителям, а не стал искать ответы в виртуальной реальности. Кроме того, совместно с Лигой безопасного Интернета мы прорабатываем ещё один проект под названием «Кибердружина». В настоящий момент мы изучаем опыт Тюменской области, где данный проект уже запущен», - сказал Раис Загидуллин.