В Ульяновской области зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
11.01.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Ульяновской области зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По поручению Губернатора региона Сергея Морозова специалисты профильных ведомств держат ситуацию на особом контроле.
По данным последнего мониторинга, со 2 по 8 января в регионе зарегистрировано 6877 случаев ОРВИ, что на 21,2% ниже уровня предыдущей недели. Кроме того, с начала этого года у двух ульяновцев лабораторно подтвержден диагноз грипп А (H1N1). Всего с начала эпидсезона у 80 жителей региона зафиксировано заболевание гриппом А (H1N1), еще у пяти пациентов диагностирован грипп А несубтипированный.
По словам Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павла Дегтяря, снижению количества больных способствовали профилактические меры, каникулы и праздничные дни, а также установившаяся морозная погода.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости, врачи рекомендуют не прекращать профилактику респираторных заболеваний и соблюдать правила безопасности и личной гигиены, так как в связи с возобновлением большого количества контактов вновь возможно расширение распространения гриппа.
Напомним, в регионе полностью выполнен план по иммунизации населения. За счет средств федерального бюджета в лечебные учреждения региона поставлялись вакцины «Гриппол Плюс», «Совигрипп», «Ультрикс». Всего вакцинировано более 460 тысяч человек – 40% всего населения региона.
По данным последнего мониторинга, со 2 по 8 января в регионе зарегистрировано 6877 случаев ОРВИ, что на 21,2% ниже уровня предыдущей недели. Кроме того, с начала этого года у двух ульяновцев лабораторно подтвержден диагноз грипп А (H1N1). Всего с начала эпидсезона у 80 жителей региона зафиксировано заболевание гриппом А (H1N1), еще у пяти пациентов диагностирован грипп А несубтипированный.
По словам Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павла Дегтяря, снижению количества больных способствовали профилактические меры, каникулы и праздничные дни, а также установившаяся морозная погода.
Несмотря на снижение уровня заболеваемости, врачи рекомендуют не прекращать профилактику респираторных заболеваний и соблюдать правила безопасности и личной гигиены, так как в связи с возобновлением большого количества контактов вновь возможно расширение распространения гриппа.
Напомним, в регионе полностью выполнен план по иммунизации населения. За счет средств федерального бюджета в лечебные учреждения региона поставлялись вакцины «Гриппол Плюс», «Совигрипп», «Ультрикс». Всего вакцинировано более 460 тысяч человек – 40% всего населения региона.