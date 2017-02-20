ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вечером 18 февраля 2017 года в одной из квартир города Великого Новгорода обнаружено тело 8-летней девочки без видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, девочка получила удар электрическим током, во время эксплуатации мобильного телефона, который заряжался от сети. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась на месте.

Семья, в которой произошёл несчастный случай, на учете в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними не состоит и является благополучной.